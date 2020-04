O Governo de Minas criou um canal de comunicação, por telefone, para esclarecer dúvidas dos cidadãos e de profissionais de saúde sobre o novo coronavírus.

Basta ligar para o número 155, opção 2, que as equipes de profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) vão tirar dúvidas relacionadas à Covid-19. Inicialmente a ligação será iniciada por uma gravação, no entanto, caso a dúvida não seja sanada, a pessoa é direcionada para um atendente que estará de plantão entre 7h às 19h, sete dias por semana.

Atualmente, a plataforma tem nove mensagens gravadas com informações:

1. O que é o coronavírus e os grupos de risco;

2. Sintomas;

3. Quando ficar em casa ou procurar uma unidade de saúde;

4. Prevenção;

5. Transmissão;

6. Possibilidade de pegar ou transmitir para animais de estimação;

7. Existência de vacinas ou tratamento contra o coronavírus;

8. Quando usar máscara;

9. Canais oficiais de informações sobre o novo coronavírus.

A equipe de profissionais é composta por médicos e enfermeiros, capazes de responderem demandas sobre a notificação de casos ou sobre questões de condução no atendimento nessas situações. “O desenvolvimento do atendimento pelo 155 opção 2 é uma ação da SES-MG para que a população sane suas dúvidas de maneira confiável, com acesso às informações de forma segura. Orientamos que todas as pessoas utilizem estes canais, que serão frequentemente atualizados para que assim tenhamos pleno conhecimento de toda a situação que vivemos atualmente”, afirmou o secretário Carlos Eduardo Amaral.

Além do atendimento no 155, a população também pode acessar ao site da secretaria.