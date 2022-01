Minas deve atingir 20 mil casos diários de Covid-19 ainda nesta semana, estima o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti nesta segunda-feira (17). Em entrevista à Rádio Itatiaia, o comandante da pasta apontou ainda que, em duas semanas, a doença atingirá o maior pico desde o início da pandemia, com predominância da variante Ômicron do coronavírus.

"Esta nova variante é bem mais contagiante, é impressionante o quanto ela consegue ser transmitida de uma pessoa para outra. Estudos mostram que ela só perde para o sarampo em termos de transmissibilidade", explicou.

Apesar da força de transmissão, Baccheretti explicou que os casos associados à Ômicron são menos graves e letais por conta do avanço da vacinação. "Estamos com 87% da população vacinada com as duas doses, e a proporção de internações e de óbitos é bem menor que a variante Gama, como aconteceu em março de 2021”, avaliou.

O secretário orienta que a população continue tomando os devidos cuidados e seguindo os protocolos sanitários, como o uso de máscara, álcool em gel e evitando aglomerações. "Outros vírus estão circulando no Estado, como a vírus da Influenza. A recomendação da medida é para evitar que tantas pessoas adoeçam e sobrecarregam o sistema da saúde."

Vacinação das crianças

O secretário destacou também o início da vacinação no Estado, do público de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas, que teve a primeira criança vacinada na última sexta (14), em Vespasiano, região metropolitana da capital.

A expectativa da SES/MG é que Minas receba ainda nesta semana, mais 100 mil doses do Ministério da Saúde, avançando então a vacinação deste público. "Esperamos que até março sejam vacinadas 1,8 milhões de crianças com a primeira dose", destacou.

