Mais de 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 começam a ser distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URSs) mineiras nesta sexta-feira (11).

Os imunizantes fazem parte dos 23º e 24º lotes que chegaram ao Estado nos últimos dois dias. São 362.750 da AstraZeneca e 237.510 da Pfizer que darão continuidade ao esquema vacinal dos grupos prioritários.

O carregamento sai a partir das 7h30 da Rede de Frios, no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, para as cidades do interior de Minas.

Até o momento, o Estado já recebeu 11.301.220 doses de vacinas contra a Covid-19.

Imunização

Até a manhã desta quinta-feira (10), 5,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose contra o novo coronavírus em Minas. Desse grupo, 2,5 milhões tomaram a segunda aplicação, de acordo com dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora a campanha de imunização no território.

