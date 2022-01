Um novo protocolo de retorno às atividades escolares presenciais foi publicado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nessa quinta-feira (27). O documento, válido para instituições da rede estadual no ano letivo de 2022, destaca a importância da vacinação contra a Covid-19 e revoga restrições.

Uma das principais novidades da 7ª versão diz respeito à suspensão de aulas em caso de casos positivos para a doença. Anteriormente, isso ocorreria quando mais de uma notificação fosse registrada em uma mesma classe.

A partir de agora, os estudantes ficarão afastados por cinco dias caso 30% dos alunos da mesma turma tenham a confirmação laboratorial do vírus.

“As investigações de surtos caberão às secretarias municipais de saúde, que contarão com o apoio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Minas), por meio de esclarecimentos e orientações técnicas”, informou a SES na manhã desta sexta-feira (28).

O novo protocolo também revogou o escalonamento na entrada e na saída dos alunos, mas mantém a recomendação de controle do fluxo para evitar aglomerações nos momentos de troca de turnos. Ainda de acordo com a pasta, as medidas não terão impacto na segurança sanitária dos trabalhadores e alunos.

Comprovante de vacinação

O documento inclui, ainda, a orientação para que gestores das unidades escolares solicitem a apresentação do cartão de vacina aos pais e aos responsáveis com a finalidade de “promover, junto à Atenção Primária à Saúde (APS), medidas informativas e educativas de prevenção de doenças imunopreviníveis”.

A ação não está condicionada ao impedimento ao acesso ou à frequência escolar dos alunos. “Trata-se apenas de um modo de identificação de possíveis fragilidades na cobertura vacinal. Com isso, podemos realizar buscas ativas e entender melhor a situação individual de cada aluno, além de orientar pais e responsáveis sobre a segurança das vacinas”, disse a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-MG, Janaína Passos.

Cuidados

Assim como nos demais documentos, a nova versão ressalta a importância de medidas sanitárias, como o uso universal e correto de máscaras (para alunos com idade superior a 2 anos) cobrindo boca e nariz, lavagem frequente das mãos e distanciamento entre alunos, professores, funcionários e frequentadores das escolas, independentemente do estado de vacinação.

Imunização

O protocolo também atualiza as recomendações de vacinação, agora disponível para crianças e adolescentes a partir de 5 anos de idade, frisando a importância da imunização. Até o momento, 87% da população mineira concluiu com o esquema vacinal contra a Covid. Destes, 25% receberam dose de reforço.

O documento ainda destaca que 93% dos trabalhadores da educação de Minas estavam completamente imunizados (com duas doses ou com dose única) em dezembro de 2021, o que equivale a 337.912 profissionais. Já entre os 1,3 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos, 77% já receberam ao menos a primeira dose, e 39% estão com o esquema vacinal completo.

“A escola tem papel fundamental na divulgação de informações corretas sobre a segurança das vacinas e na estimulação da imunização entre professores, funcionários, família e alunos elegíveis, fomentando a confiança nas vacinas e na divulgação de medidas de prevenção da Covid-19”, concluiu a subsecretária.

A íntegra do protocolo pode ser acessada neste link.

(*) Com informações da Agência Minas

