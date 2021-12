Minas encerra 2021 com o título de Estado mais seguro do Brasil. Levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) indica que Minas tem os menores indicadores do país na última década. Entre janeiro e novembro de 2012, foram 74.788 crimes, contra 33.802 em 2021. O número representa queda de 54% na criminalidade violenta.

Houve ainda uma queda de 20,6% nos crimes violentos praticados em Minas na comparação com 2020, o que representa cerca de 8 mil crimes a menos. Os dados de criminalidade violenta no Estado também estão disponíveis no site da Sejusp.

Os números do Observatório da Segurança Pública apontam também diminuição no número de roubos em Minas. Foram 14.314 ocorrências, ou 27,8% menos crimes na comparação com o ano passado.

Outra conquista comemorada pela segurança pública mineira diz respeito às explosões de caixa eletrônico. Em 2016, segundo a Sejusp, foram 252 ocorrências desse tipo, contra cinco em 2021.

No mesmo evento em que os números foram apresentados, o Governo de Minas ainda anunciou reforço nas frotas de segurança em cerca de 200 municípios. Serão 333 novos veículos, disponibilizados após investimento de mais de R$ 30 milhões.

De acordo com o governo estadual, são 236 novas viaturas da Polícia Militar, 66 veículos para a Polícia Civil e 31 para o Corpo de Bombeiros, sendo 25 Unidades de Resgate e seis de Autossalvamento Leve. O CBMMG já tinha recebido outras 23 viaturas em 2021.

