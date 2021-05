O governo de Minas Gerais divulgou, nesta segunda-feira (31), que mais 26 cidades irão receber doses de vacinas da Pfizer no Estado. Ao todo, 73 municípios foram selecionados por meio de critérios técnicos. Os imunizantes contra a Covid-19 fazem parte da 21ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (26).

Ao todo, 60.840 doses estão sendo distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) nesta manhã. Posteriormente, os imunizantes serão encaminhados aos municípios. A remessa será destinada à vacinação de pessoas com deficiência permanente, comorbidades, trabalhadores do transporte aéreo, Forças de Segurança e Salvamento.

Anteriormente, 47 cidades mineiras, além de Belo Horizonte, haviam recebido doses do imunizante. Conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as cidades que vão receber as vacinas da Pfizer devem apresentar alguns requisitos, como população entre 30 mil a 78.999 habitantes, equipe capacitada e menor distância da URS. É preciso que os municípios estejam distantes, no máximo, 2h30min da capital, por modo aéreo ou rodoviário – em veículo refrigerado –, para a preservação da temperatura indicada, entre -15°C à -25°C e até 12h entre 2°C à 8°C, observada a estrutura atualmente disponível para logística. As unidades selecionadas deverão estar orientadas e comprovar mecanismos de agendamento para vacinação.

É necessário também agendar a imunização de um total de pessoas compatível com o consumo de 100% das vacinas a serem recebidas em no máximo quatro dias, a contar da data agendada para recebimento das vacinas. O tempo de validade máximo após abertura do frasco, conservado entre 2°C e 8°C, é de 6 horas.

Confira os 73 municípios que receberão doses de vacinas da Pfizer:

Além Paraíba, Almenara, Andradas, Araçuaí, Arcos, Barão de Cocais, Boa Esperança, Bocaiúva, Bom Despacho, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Campo Belo, Capelinha, Carangola, Carmo do Paranaíba, Cataguases, Congonhas, Diamantina, Esmeraldas, Espinosa, Extrema, Formiga, Frutal, Guanhães, Guaxupé, Igarapé, Itabirito, Itamarandiba, Iturama, Jaíba, Janaúba, Januária, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa, Leopoldina, Machado, Mariana, Mateus Leme, Matozinhos, Minas Novas, Monte Carmelo, Nanuque, Novo Cruzeiro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Pirapora, Piumhi, Pompéu, Ponte Nova, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, Salinas, Santa Bárbara, Santa Rita do Sapucaí, Santana do Paraíso, Santos Dumont, São Francisco, São Gotardo, São Joaquim de Bicas, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Sarzedo, Taiobeiras, Três Marias, Três Pontas, Várzea da Palma, Viçosa, Visconde do Rio Branco.

(*) Com informações da Agência Minas

