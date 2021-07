Mais 351.040 doses de vacinas contra a Covid-19, entre Pfizer e CoronaVac, devem ser entregues ao governo de Minas nesta sexta-feira (9), informou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

De acordo com o chefe da pasta, as unidades da Pfizer serão administradas em primeira dose por conta do maior espaço de tempo necessário para a aplicação do complemento. Já para o produto do Instituto Butantan, há necessidade de reserva para o reforço.

“O município tem que guardar a segunda dose. Se não, pode acontecer como já ocorreu anteriormente e faltar”, explicou Baccheretti, em entrevista coletiva, nesta quinta (8).

Sputnik

Além disso, o gestor mineiro informou que a negociação com o fundo russo para a compra da vacina Sputnik V avançou. “Estamos em tratativas para trazer um pouco mais de 400 mil doses, na dependência de conseguirem entregá-las ainda em julho”, explicou.

Por conta do adiantamento do calendário de vacinação, com a conclusão da campanha para os maiores de 18 anos prevista para setembro, o governo do Estado quer receber as unidades ainda neste mês. “Não faz sentido recebermos a vacina mais à frente do que julho, uma vez que são duas doses”

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já autorizou que os estados adquiram, diretamente com o fabricante, o quantitativo equivalente a 1% da população.

