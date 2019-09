Minas Gerais está em situação de alerta por causa do aumento no número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes: dengue, chikungunya e zika. Em 2019, foram registrados 414.693 casos prováveis de dengue, que são aqueles confirmados mais os suspeitos, neste ano de 2019; 132 pessoas morreram, sete a mais do que o levantamento anterior há 15 dias, que apresentou 125 casos. Os números e o alerta foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta segunda-feira (9).

As mortes foram nos municípios de: Campos Gerais (1), Guaranésia (1), Belo Horizonte (23), Betim (18), Contagem (4), Ibirité (2), Jaboticatubas (1), Ribeirão das Neves (2), Arcos (2), Carmo do Cajuru (1), Divinópolis (1), Lagoa da Prata (1), Martinho Campos (2), Nova Serrana (1), Pitangui (1), São Gonçalo do Pará (2), João Monlevade (1), Ituiutaba (1), Juiz de Fora (12), Rio Novo (1), Passos (2), João Pinheiro (5), Patos de Minas (4), Rio Paranaíba (1), São Gotardo (2), Vazante (2), Curvelo (1), Pompéu (1), Sete Lagoas (1), Guarani (1), Frutal (2), Ibiá (1), Sacramento (1), Uberaba (2), Araguari (1), Estrela do Sul (1), Monte Carmelo (1), Patrocínio (2), Tupaciguara (1), Uberlândia (18), Paracatu (1), Unaí (2). São 127 óbitos em investigação para dengue.

Em relação à Febre Chikungunya, Minas Gerais registrou 2.632 casos prováveis da doença em 2019. Em 2019, até o momento, foi confirmado um óbito para chikungunya do município de Patos de Minas.

Já em relação à Zika, foram registrados 834 casos prováveis da doença em 2019, até a data de atualização do boletim.

* Fonte: SES-MG

