Vinte e três carros e motocicletas, apreendidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em operações de combate a crimes, serão leiloados na próxima quinta-feira (17). O arremate deve ser feito virtualmente neste link.

Entre os bens, há um Fiat Linea Essence 2013 com maior lance até o momento de R$ 15.050; e uma moto Honda CG 150 2007, que iniciou pregão em R$ 75. No site do leiloeiro, há mais informações sobre os itens. A visitação será na quarta-feira (16), mediante agendamento prévio.

De acordo com a Sejusp, esse é quarto leilão do tipo neste ano. Os bens foram recolhidos após ações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

Moto Honda tem lance de R$ 4.650

Como participar

Para participar, o interessado deve fazer um cadastro no site do leiloeiro com antecedência mínima de 48 horas. Devido à pandemia da Covid-19, os arremates serão on-line. Entre os itens, alguns são considerados recuperáveis e podem voltar à circulação, com direito à documentação, sendo os arrematantes isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição.

Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito. Mais informações sobre o processo podem ser vistas no edital (clique aqui).

Arrecadação

De acordo com a subsecretária de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, Andreza Gomes, os leilões são importantes porque possibilitam ao Estado arrecadar recursos, que são repassados à União e, posteriormente, retornam ao Governo de Minas.

"O dinheiro que temos arrecadado com os leilões é significativo para a manutenção de políticas de prevenção relacionadas ao tráfico de drogas e à criminalidade de um modo geral", afirmou. No Estado, segundo a Sejusp, o montante é aplicado em diversas frentes, incluindo a gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

