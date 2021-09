Minas Gerais finaliza, nesta sexta-feira (3), mais uma distribuição de imunizantes contra Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde. A operação foi iniciada na última quarta (1), com a entrega de doses às regionais de Belo Horizonte, Itabira e Sete Lagoas - quando foram repassados os quantitativos referentes ao 44º lote.

Ao todo, são 707,4 mil imunizantes, sendo 101.790 doses do imunizante da Pfizer e 180.250 doses da AstraZeneca, referentes à 44ª remessa. Do 45º lote, são 96.230 doses da CoronaVac, 133.380 doses da Pfizer e 195.750 doses da AstraZeneca.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) já repassou aos municípios 22.155.038 doses vacinas contra a covid-19.

No estado, 13,3 milhões de pessoas - ou 81,27% dos adultos - tomaram a primeira dose. Desse grupo, 5,4 milhões receberam o reforço, o que equivale a 36% do público-alvo. Outros 478 mil tomaram doses únicas da Janssen.

Noventa e nove cidades mineiras concluíram a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 na população com mais de 18 anos. A maioria fica no interior e tem poucos habitantes.

Veja a lista das regionais que receberão as doses:



- SRS Patos de Minas

- SRS Teófilo Otoni

- SRS Varginha

- SRS Uberlândia

- GRS Unaí



Veja a lista de quem retirará as vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo ou receberão em sua própria Rede de Frio:



- SRS Coronel Fabriciano

- GRS Ituiutaba

- GRS Leopoldina

- SRS Manhuaçu

- SRS Montes Claros

- SRS Passos

- GRS Pedra Azul

- SRS Pouso Alegre

- GRS São João del-Rei

- GRS Ubá

- SRS Uberaba



Lista de quem retirará as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio:



- SRS Alfenas

- SRS Barbacena

- SRS Belo Horizonte

- SRS Diamantina

- SRS Divinópolis

- SRS Governador Valadares

- GRS Itabira

- GRS Januária

- SRS Juiz de Fora

- GRS Pirapora

- SRS Ponte Nova

- SRS Sete Lagoas