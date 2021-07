Cerca de 500 soldados se formaram na manhã deste sábado (31), na Academia de Bombeiros Militar (ABM), em Belo Horizonte. A solenidade contou com a presença do governador do Estado, Romeu Zema, que deixou uma mensagem inspiradora para os novos soldados sobre humildade e tolerância.

"Vivemos num mundo de iguais, pra isso precisamos ter humildade, tolerância e disciplina, pois tudo na vida exige comprometimento. Quero lembrar ainda que precisamos ter visão de longo prazo, pois vivemos num mundo imediatista e, por isso, precisamos zelar pelo futuro”, afirmou.

Já o comandante-geral do CBMMG, Edgard Estevo da Silva, ressaltou que “após oito meses de intenso treinamento, dedicação, desafios e superação, nossos novos soldados posicionam-se altaneiros para a coroação de seus esforços".

O tradicional momento de coroamento do êxito e colocação das divisas que sempre ocorre com a presença dos familiares, infelizmente, devido às restrições da pandemia, foram modificadas pelo bem e segurança de todos. Sendo assim, os próprios soldados do fogo marcaram este momento singular com a colocação de um símbolo da graduação de seus esforços durante todo o curso.

Os discentes iniciaram na Academia de Bombeiros Militar em novembro de 2020, e durante a primeira metade da formação foram submetidos à fundamentação e técnica operacional militar. Após a imersão em disciplinas teóricas e práticas, eles iniciaram o estágio operacional, totalizando uma carga de 1.412 horas-aula.

Durante a formação, os discentes cumpriram a grade curricular que contempla disciplinas teóricas e operacionais tais como: Sistema de Comando em Operações (SCO), Salvamento Terrestre, Salvamento em Altura, Mergulho Autônomo, Salvamento Aquático, Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Material Operacional, dentre outros.

Todo o curso, incluindo aulas práticas e teóricas, seguiu um protocolo sanitário, que foi submetido à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e aplicado com rigor para evitar contágio dos novos integrantes, bem como instrutores e colaboradores. Além disso, todos os discentes foram vacinados, permitindo assim um saldo positivo de zero contaminações.

Os militares atuarão nas diversas unidades no Estado, dando continuidade ao plano de expansão da corporação em 14 novos municípios até o final de 2021, contribuindo para a melhoria do atendimento em Minas Gerais.

O reforço no quadro de soldados da corporação ocorre em momento de grande demanda por atendimento devido aos incêndios em vegetação.

Os meses de julho, agosto e setembro, historicamente, são os de maior atendimento desse tipo de ocorrência pelos Bombeiros. Até junho deste ano, foram atendidas 8.073 ocorrências deste tipo no Estado. Ao longo de 2020, foram quase 21 mil chamados.