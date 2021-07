Minas Gerais registrou, desde o início da pandemia, 1.865.444 casos de Covid-19. Só nas últimas 24 horas, foram 3019 novos registros de pessoas que testaram positivo para a doença.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) neste domingo (11), que ainda 48.102 mortos pela doença. São 160 óbitos desde o último informe, no sábado (10)

Do total de pacientes, 1.748.920 são considerados recuperados, isto é, atendem a três pré-requisitos: estão há 72 horas assintomáticos; receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de dez dias; e estão sem intercorrências. Outros 68.422 permanecem em acompanhamento, internados ou isolados em casa.

Vacinação

Conforme os dados mais recentes do vacinômetro, divulgados nessa sexta-feira (9), o estado já vacinou 7.865.659 pessoas com a primeira dose e 2.783.111 cidadãos com o reforço das duas doses. Já 75.973 foram imunizados com a dose única, da Janssen.

O Governo de Minas Gerais iniciou a distribuição, neste sábado (10), da 29ª remessa de vacinas contra a Covid-19. São 351.040 doses, sendo 79.600 da CoronaVac e 271.440 da Pfizer. Os imunizantes foram entregues às regionais de Alfenas, Barbacena, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Itabira, Passos, Pedra Azul, São João del-Rei, Teófilo Otoni e Varginha.

Na próxima segunda-feira (12), será a vez das unidades regionais de saúde de Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhuaçu, Montes Claros, Patos de Minas, Pirapora, Ponte Nova, Sete Lagoas, Ubá, Uberaba e Uberlândia.

As vacinas já foram distribuídas à Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte nesta sexta-feira (9). A prefeitura da capital informou que recebeu 42.640 doses e ainda vai definir as estratégias para ampliar o público-alvo da imunização.