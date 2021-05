Minas Gerais recebeu, na noite desta quinta-feira (13), a 19ª remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde. O novo lote contém 630.550 doses, sendo 207.800 da CoronaVac, destinadas à segunda aplicação em pessoas que estão com o reforço vacinal atrasado, e 422.750 da AstraZeneca. Os imunizantes devem ser usados para a aplicação da segunda dose em idosos e da primeira em pessoas com comorbidades e deficiência.

As vacinas estão na Central Estadual da Rede de Frio, no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, e serão distribuídas para as 28 Unidades Regionais de Saúde na próxima segunda (17).

Segundo o governo, com essa remessa, o Estado totaliza o recebimento de 8.660.890 imunizantes contra a Covid-19, mas o número de vacinas da CoronaVac entregue corresponde à metade do esperado. Na semana passada, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou que 400 mil doses deveriam chegar a Minas Gerais nesta semana. “Com as 200 mil que chegam hoje, a gente praticamente consegue vacinar as cerca de 375 mil pessoas que aguardam no Estado a segunda dose da CoronaVac”, afirmou.

Baccheretti informou ainda que outras 200 mil doses devem chegar na próxima semana.

Remessas de vacina já entregues:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da Coronavac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 06/5/2021 e 100.200 doses da Coronavac, em 8/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021 e 207.800 doses da CoronaVac

