Minas Gerais recebeu, na manhã deste domingo (7), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. O quarto carregamento contém 315.600 doses da Sinovac/Butantan, que serão utilizadas na quarta etapa da primeira fase da campanha de vacinação contra a doença no Estado.

As vacinas chegaram em solo mineiro por volta das 10h20 em uma aeronave que aterrissou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. As doses foram distribuídas em 1.578 caixas.

Sob escolta da Polícia Federal, os imunizantes foram levados para a Central Estadual de Rede Frios, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Nos próximos dias, serão distribuídos para as superintendências regionais de saúde e municípios mineiros.

Imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins Imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins

Campanha de vacinação

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Minas começou no último dia 18 - data da chegada do primeiro lote de imunizantes no Estado. Até o momento, 304.314 pessoas já foram vacinadas, conforme o “Vacinômetro”, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora o processo.

A próxima etapa da vacinação inclui pessoas com 90 anos ou mais e é baseada nas diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A meta, nesta fase, é imunizar mais 6% dos trabalhadores de saúde, totalizando 73% desse público-alvo.

Com informações da Agência Minas

Leia mais:

Casos confirmados de Covid-19 em Minas passam de 774 mil; mortes chegam a 15.930

Brasil negocia compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V

Anvisa recebe pedido de registro definitivo de vacina da Pfizer