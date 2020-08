As madrugadas estão menos frias, mas o sol não chega esquentar com intensidade ao longo do dia. Um clima ameno que deverá persistir até terça-feira (11) em todo o estado de Minas Gerais.

"No decorrer do final de semana e no início desta, houve um transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, favorecendo o aumento da umidade no Estado", explica meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com ela, esse aumento de umidade explica a razão de a temperatura não cair muito durante a madrugada e não ter grande elevação nas partes da manhã e tarde.

A tendência é de redução da umidade relativa do ar a níveis críticos, podendo chegar a 30%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível ideal para a saúde é entre 80% e 50%.

As chuvas continuarão ausentes em grande parte do Estado, com exceção da faixa leste. "Julho e agosto são o bimestre mais seco do ano", registra a meteorologista.