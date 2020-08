Minas Gerais tem 129.985 pacientes diagnosticados com a Covid-19, dos quais 2.861 acabaram morrendo. Outras 121 mortes seguem em investigação. Os dados estão no boletim epidemiológico do governo, divulgado neste sábado (1º). Foram 2.879 novos casos e 92 novas mortes registradas nas últimas 24 horas.

O informe mostra ainda que há 14.250 casos de internação hospitalar na rede pública e privada e a letalidade da doença é de 2,1%.

Segundo os dados da SES, a maioria dos pacientes que morreu em decorrência do novo coronavírus é homem: 58% do total. 77% são idosos com mais de 60 anos. Além disso, 83% dos óbitos ocorreram em pacientes que já tinham fatores de risco, principalmente doença cardiovascular, hipertensão e diabetes. Outros fatores de risco registrados foram pneumopatia, doença renal, transtornos mentais, doença neurológica, tabagismo, neoplasia e hipotireoidismo.