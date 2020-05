Com apenas 39,25% de adesão, Minas Gerais tem a quarta pior taxa de isolamento social do Brasil. O estado só perde para Goiás (36,94%), Tocantins (37,56%) e Mato Grosso (39%). Os números são referentes a quarta-feira (13).

O levantamento é da empresa In Loco, que analisa a localização de 60 milhões de brasileiros por meio do GPS do celular. O baixo índice registrado em Minas preocupa especialistas, que temem por uma explosão de casos do novo coronavírus no território mineiro.

Conforme o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES), de quarta-feira (13), o Estado tem 3.733 casos de Covid-19 confirmados com 135 mortes. Apesar dos números serem bem inferiores se comparado com outros estados, a preocupação de infectologistas é que a flexibilização feita por conta da própria população coloque em risco todo o trabalho desenvolvido até o momento.



Indíce recomendável é de, no mínimo, 50%

Para o infectologista Unaí Tupinambás, que integra o comitê de combate a Covid-19 em Belo Horizonte, a taxa de isolamento ideal é de no mínimo 50%. O distanciamento social já foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com a maneira mais eficiente de se impedir a transmissão do novo coronavírus.

"O número de casos pode aumentar de forma exponencial, dobrando a cada quatro a dias. Isso levaria ao colapso do sistema de saúde e aumento da mortalidade", alertou o médico. Por isso o especialista pede que, quem puder, permaneça em casa.

Veja como está o indíce de isolamento social em todos os estados do país: