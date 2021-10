Além do concurso anunciado pela Polícia Civil neste sábado (9), há oportunidades com inscrições abertas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Com os certames nas prefeituras e Câmaras, dentre outros órgãos públicos, o número estimado de vagas chega a pelo menos 4.700 posições em todo o Estado, somadas as vagas de nível médio e superior.

Confira a lista de alguns certames:

Polícia Civil de Minas Gerais

São 519 vagas para os cargos de investigador, escrivão, delegado, médico e perito. Os salários podem chegar a R$17 mil.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (11) e vão até o dia 9 de novembro, devem ser feitas no site da Polícia Civil ou da Fumarc, organizadora do concurso.

As provas serão nos dias 12 a 19 de dezembro de 2021.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

- Juiz Substituto

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) está com 82 vagas para o cargo com salário de R$ 30 mil

Os candidatos devem possuir curso superior em direito e experiência mínima, após a graduação, de três anos em atividade jurídica.

A distribuição das vagas é a seguinte: 58 para ampla concorrência, 16 destinadas a candidatos que se autodeclararem negros e 8 reservadas a pessoas com deficiência.

As inscrições para o concurso do TJMG vão das 14h de 25 de outubro até as 16h de 23 de novembro e devem ser feitas pelo site. O valor da taxa é de R$300.

- Oficial e analista

Também estão abertas inscrições para 27 vagas de oficial e analista para o TJMG. Candidatos que têm o ensino médio completo podem disputar a função de oficial judiciário (21 vagas), assistente técnico de sistemas (1) e oficial de justiça (CR). O salário inicial é de quase R$3 mil.

Para nível superior, a chance é para o cargo de analista judiciário (1), contador (1), analista de tecnologia da informação (2) e jornalista (1). A remuneração é acima de R$4,5 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro de 2021, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção.

As taxas são de R$70 (nível médio) e R$90 (superior).

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

São 40 vagas para o cargo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

A remuneração do cargo pode chegar até R$ 5 mil.

Para participar do certame o candidato deverá, obrigatoriamente, se inscrever no Enem 2021.

O período de inscrição é entre os dias 12 e 21 de outubro de 2021. O cadastro deverá ser efetuado no site do Instituto Consulplan. O valor da taxa é de R$60.