O Governo de Minas divulgou nesta terça-feira (20) os números sobre a violência no estado no primeiro semestre de 2021, que se mostram positivos. Os crimes violentos tiveram queda de 24,6% em relação a 2020. Um outro número expressivo é a queda de 10,9% no total de homicídios.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram 19.367 ocorrências de janeiro a junho deste ano, contra 25.676 no mesmo período do ano passado. Os números representam 6.309 crimes violentos em relação a 2020.

A redução chega quase a metade se comparado ao mesmo período de 2019 quando foram registrados 37.375 crimes violentos. Já na comparação com 2018, a queda é ainda mais expressiva: 50.934.

O Estado credita essa redução aos investimentos em ações de inteligência e fortalecimento da integração entre as forças de segurança, além das ações conjuntas e coordenadas, como a operação Caminhos de Minas.

As estatísticas de criminalidade violenta incluem os registros de homicídio consumado e tentado, extorsão mediante sequestro consumado, sequestro e cárcere privado consumado e tentado, estupro consumado e tentado, estupro de vulnerável consumado e tentado, roubo consumado e tentado e extorsão consumado e tentado.

No primeiro semestre de 2021, as quedas mais expressivas foram entre os roubos consumados e tentados, crimes que apresentam relação mais direta com o contexto de pandemia. As reduções foram de 30,7% nos consumados e 28,5% nos tentados. Entre os alvos dos roubos, destaque para a diminuição de 53,2% dos roubos a transporte coletivo e de 36,2% dos roubos a transeuntes.

Já o número de vítimas de homicídios consumados também caiu 10,9%. Foram 1.205 vítimas neste ano contra 1.353 no mesmo período de 2020.

Em Belo Horizonte a queda chega a 27,1%. Na região metropolitana (1ª, 2ª e 3ª Regiões Integradas de Segurança Pública) houve diminuição de 15,5% nas vítimas de homicídios.

Considerando todo o Estado, 652 municípios – o equivalente a 76,4% do total – não registraram vítimas desse crime, mantiveram ou reduziram os índices na comparação com o primeiro semestre de 2020.