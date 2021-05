O governo de Minas Gerais iniciou, neste sábado (1º), a distribuição de mais 589.800 doses de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado. Os imunizantes compõem a 15ª remessa feita pelo Ministério da Saúde. Do total de compostos químicos recebidos, 578 mil são da AstraZeneca e 11,8 mil da CoronaVac.

Os imunizantes compõem a 15ª remessa feita pelo Ministério da Saúde

Os produtos serão entregues, hoje, para as regionais de Barbacena, Belo Horizonte, Itabira, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhuaçu, Ponte Nova, São João del-Rei e Ubá. Na segunda-feira (3), será a vez de Alfenas, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Januária, Montes Claros, Passos e Patos de Minas, Pirapora, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha. A operação será concluída na terça-feira (4), com entrega para Pedra Azul e Teófilo Otoni.

O transporte das vacinas conta com o apoio das Forças de Segurança e Salvamento, que estão disponibilizando as aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar, que fazem a escolta dos insumos por via terrestre.

Públicos prioritários

De acordo com o Estado, as 589.800 doses serão destinadas às pessoas de 60 a 64 anos e às Forças de Segurança e Salvamento.

“É importante que os municípios observem a orientação feita pela secretaria, a partir dos informes técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde, de que todas as doses entregues devem dar continuidade às campanhas de vacinação observando a cobertura dos públicos prioritários”, explica a coordenadora de Imunização da SES-MG, Josianne Gusmão.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 doses da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 doses da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 da AstraZeneca e 11.800 da Coronavac, em 29/4/2021

Total: 6.821.680 doses

*Com Agência Minas

Leia Mais:

Anvisa recebe do Butantan estudo de imunogenicidade sobre CoronaVac

Minas Gerais supera a marca de 34 mil mortos pela Covid-19

Anvisa aprova produção de insumo para vacina pela Fiocruz