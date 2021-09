A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) iniciou, neste sábado (25), o repasse das 633.030 doses de imunizantes contra a Covid-19 às Unidades Regionais de Saúde (URSs). São 544.050 doses da Pfizer e 88.980 da AstraZeneca. Esta remessa faz parte do 53º lote de vacinas contra a covid-19.

A tabela com as doses que serão distribuídas por municípios será divulgada em breve pela SES-MG.

As doses do imunizante da Pfizer são destinadas para o reforço da vacinação de pessoas imunossuprimidas, que tenham 28 dias de aplicação da segunda dose, e idosos de 79 a 75 anos de idade, que tenham 6 meses da aplicação da D2.



As doses serão destinadas, ainda, para completar o esquema de vacinação (D2) de pessoas de 50 a 54 anos de idade, de trabalhadores industriais e de caminhoneiros. Além disso, a Pfizer também será utilizada para iniciar a vacinação (D1) de adolescentes de acordo com os critérios de prioridade.



A vacina da AstraZeneca deverá ser aplicada como D2 nos grupos de trabalhadores da indústria, trabalhadores da saúde, trabalhadores de transporte coletivo, caminhoneiros, pessoas de 55 a 59 anos e pessoas de 50 a 54 anos.



Até essa sexta (24), o Governo de Minas repassou aos municípios 24.945.029 doses de imunizantes contra a covid-19. O percentual de cobertura vacinal com a primeira dose já ultrapassou 88,8% da população acima de 18 anos e a segunda dose já alcança 48%.

Logística



Receberá vacinas por aeronaves do CBMMG a seguinte URS:

SRS Governador Valadares



Retirarão as vacinas na Rede de Frio da URS polo, ou receberão em sua própria Rede de Frio por meio do transporte de outra URS, as seguintes URSs:

GRS Ituiutaba (pegar com SRS Uberlândia)

GRS Januária (pegar com SRS Montes Claros)

SRS Juiz de Fora (pegar com GRS Leopoldina)

SRS Manhuaçu (pegar com SRS Ponte Nova)

SRS Passos (pegar com SRS Alfenas)

SRS Pouso Alegre ( pegar com SRS Varginha)

SRS Teófilo Otoni (pegar com GRS Pedra Azul)

GRS Ubá (pegar com GRS Leopoldina)

SRS Uberaba (pegar com SRS Uberlândia)

Retirarão as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio, as seguintes URSs:

SRS Belo Horizonte

SRS Montes Claros

GRS Itabira

GRS São João del-Rei

SRS Alfenas

SRS Barbacena

SRS Diamantina

GRS Leopoldina

SRS Patos de Minas

GRS Pirapora

SRS Ponte Nova

SRS Varginha

SRS Cel. Fabriciano

SRS Divinópolis

GRS Pedra Azul

SRS Uberlândia

GRS Unaí

Quantitativo



Acesse vacinaminas.mg.gov.br/ e acompanhe o quantitativo de doses recebidas pelo estado a cada remessa e as principais informações sobre a vacinação contra a covid-19 em Minas Gerais.

