Minas Gerais investiga 32 casos suspeitos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença rara que acomete crianças e está associada à Covid-19. Até o momento, 158 notificações foram confirmadas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ao todo, três crianças morreram em decorrência da enfermidade. Os óbitos foram registrados em Juiz de Fora e Barra Longa, na Zona da Mata, e em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em Minas, a síndrome já foi registrada em crianças e adolescentes de até 14 anos. A maioria (47%) foi confirmada em menores de 5 anos. Meninos foram os mais afetados e representam 61% dos doentes. Além disso, 84% não apresentavam comorbidades.

Registros

Foram computados ao menos um caso em 51 municípios mineiros. Belo Horizonte é a cidade com mais registros até o momento: 53. Contagem, na região metropolitana, aparece na sequência, com 11. Montes Claros, no Norte, tem sete casos. Já Uberlândia, no Triângulo, seis. Veja a lista completa aqui.

Sintomas

Os pacientes diagnosticados com a SIM-P podem apresentar quadro de insuficiência respiratória de forma grave, além de doença renal e insuficiência cardíaca agudas. Os principais sintomas são febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema nos pés e nas mãos.

