O novo coronavírus já contaminou 1.159.039 pessoas em Minas Gerais desde o início da pandemia, em março do ano passado, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na manhã desta segunda-feira (5). Só nas últimas 24 horas, foram 2.604 novos casos registrados.

O levantamento de hoje também atualizou o número de mortes ocasionadas pela Covid-19. Em um dia foram 59 óbitos. Agora, o Estado soma 25.713 vidas perdidas para a doença. A taxa de letalidade está em 2,2%. Em território mineiro, 806 municípios já registraram ao menos uma morte em decorrência da enfermidade.

Já os recuperados do novo coronavírus somam 1.033.692 pessoas. O levantamento aponta ainda que 99.634 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até a manhã desta segunda-feira, 1.737.750 mineiros já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em todo o Estado, 560.090 já tomaram a segunda aplicação, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha.

Do público-alvo da ação, foram protegidos 526.616 profissionais de saúde da linha de frente no combate à doença, 29.617 idosos que estão em asilos, 3.643 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.059 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 302.738 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 21.531 em idosos, 2.457 em deficientes e 6.023 em indígenas. O levantamento atual também informou que, até o momento, 1.170.815 idosos com mais de 75 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas já foram imunizados. Destes, 227.341 receberam a aplicação em segunda dose.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 4.651.980 vacinas, sendo 3.548.105 distribuídas aos municípios.

Ocupação de leitos de UTI

De acordo com o Painel de Monitoramento da doença no Estado, 92,95% dos leitos de terapia intensiva, exclusivos para atendimento de casos de Covid, estão ocupados nesta segunda. Já a taxa de uso das vagas de UTI para outros casos está em 86,34%.

Atualmente, Minas tem 2.949 unidades de terapia intensiva reservados para pacientes com a doença na rede pública. Destes, 2.741 estão ocupados.

Três macrorregiões do Estado, a Centro Sul, Leste do Sul e Oeste, os leitos estão 100% ocupados. Em outras seis, – Centro, Leste, Sudeste, Sul, Triângulo do Sul e Vale do Aço – mais de 90% das vagas estão preenchidas, o que deixa o sistema de saúde próximo ao colapso. Em todo o Estado, 701 pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19 aguardam por internação em leitos de UTI.

Leia mais:

Média de mortes por Covid-19 no país recua pelo terceiro dia

PBH cita colapso e 'ofensa à saúde pública' em recurso contra autorização de missas presenciais

Kalil e comitê se reúnem na quarta para balanço da atual situação da pandemia de Covid-19 em BH