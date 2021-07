Minas registrou, até esta terça-feira (20), 142 casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença infantil rara que está associada à Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 134 pacientes já tiveram alta.

Outras 30 notificações são investigadas no território. Ao todo, três crianças morreram em decorrência da enfermidade. Os óbitos foram registrados em Juiz de Fora e Barra Longa, na Zona da Mata, e em Esmeraldas, na Grande BH.

Foram computados ao menos um caso em 52 municípios mineiros. Por aqui, a síndrome foi registrada em crianças e adolescentes de até 14 anos. A maioria (46,9%) foi confirmada em menores de 5 anos. Os meninos foram os mais afetados e representam 61% dos doentes. Além disso, 82,76% não apresentavam comorbidades.

Registros

A capital mineira é a cidade com mais casos até o momento: 47. Contagem, na Grande BH, aparece na sequência, com dez. Montes Claros, no Norte, e Uberlândia, no Triângulo, têm seis casos. Já Betim e Ribeirão das Neves, ambas na região metropolitana, cinco.

Ipatinga e Sete Lagoas aparecem com quatro registros, seguidas por Juiz de Fora e Paracatu (três ocorrências cada). Ibirité, Congonhas, Vespasiano, Mariana, Nova Serrana, Santa Luzia, Sabará e Teófilo Otoni têm dois. Outras cidades, como Pará de Minas e Ponte Nova, tiveram um doente. Veja a lista completa aqui.

Sintomas

Os pacientes diagnosticados com a SIM-P podem apresentar quadro de insuficiência respiratória de forma grave, além de doença renal e insuficiência cardíaca agudas. Os principais sintomas são febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema nos pés e nas mãos.

