Minas Gerais já confirmou 62 casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), doença associada à Covid-19. No momento, 40 notificações estão sob investigação no Estado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nessa terça-feira (9).

Desde o ano passado, 188 notificações de casos da doença foram feitas em Minas. Destas, 86 foram descartadas e, até o momento, nenhum óbito foi confirmado. Trinta e um municípios registraram confirmações da síndrome.

A doença acomete, principalmente, crianças mais novas. A maioria dos casos, 54,8%, foi confirmado em pacientes com idades entre 0 a 4 anos. Crianças entre 5 a 9 anos representam 38,7% do total e os 10 a 14, 6,5%.

Meninos são os mais afetados e aparecem em 65% dos casos confirmados. Além disso, das crianças que tiveram a síndrome, 87,1% não apresentavam comorbidades.

Sintomas

Os pacientes diagnosticados com a enfermidade podem apresentar quadro de insuficiência respiratória de forma grave, além de doença renal e insuficiência cardíaca agudas. Os principais sintomas são febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema nos pés e nas mãos.

Onde

Belo Horizonte é a cidade com mais casos confirmados até o momento, com 22 registros. Em seguida aparecem Contagem, na Grande BH, com quatro. Betim, também na Região Metropolitana, Montes Claros, no Norte de Minas, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, têm três confirmações cada. Vespasiano tem dois registros até o momento.

Outras 25 cidades, como Governador Valadares, Juiz de Fora e Teófilo Otoni, tiveram um caso. Confira a lista completa aqui.

Pandemia em Minas

Minas Gerais bateu, nesta quarta-feira (10), novo recorde de mortes por Covid-19. Foram 243 óbitos confirmados nas últimas 24 horas no Estado. O recorde anterior havia sido registrado em 27 de janeiro, quando 216 pessoas perderam a vida por causa da doença.

Os dados estão presentes no boletim, que ainda trouxe a quantidade de 6.466 novos casos registrados para a enfermidade no período entre terça e esta quarta-feira. No total, 786.653 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus e 16.233 pacientes morreram em decorrência da enfermidade em território mineiro.

