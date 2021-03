Quase 630 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. Até a manhã desta terça-feira (2), 629.242 mineiros foram vacinados. Deste grupo, 264.165 estão imunizados por completo, com aplicação da segunda dose.

Os dados são do Vacinômetro, painel da secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de vacinação. Do público-alvo, receberam a imunização 470.668 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.204 idosos que estão em asilos, 3.312 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.544 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 228.819 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 19.181 em idosos, 2.086 em deficientes e 4.854 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.528.580 imunizantes, sendo 1.156.516 já distribuídos aos municípios

O levantamento desta terça também informou que, até o momento, 78.882 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, 7.622 receberam a segunda. Das pessoas com idades entre 80 e 89 anos, 41.632 receberam a primeira dose e 1.603 idosos receberam a segunda aplicação.

Números da pandemia em Minas

Minas chegou, nesta segunda, a 887.080 infectados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 3.975 novos casos registrados no boletim epidemiológico da SES-MG. O maior número de notificações foi registrado em mulheres, 52%. A média de idade dos casos confirmados é de 42 anos. Todos os 853 municípios mineiros já registraram casos da doença.

O boletim de hoje também atualizou o número de mortes ocasionadas pela doença. Em um dia, 47 registros foram computados no Estado. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Minas já perdeu 18.645 pessoas para a Covid-19. Deste total, 56% eram homens, 44% mulheres e 72% apresentavam comorbidades. Dos 853 municípios localizados no território mineiro, 771 já registraram óbitos.

Os recuperados da enfermidade somam 807.710 pessoas. O boletim aponta ainda que 60.725 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

