Somente entre essa quarta-feira (18), dia em que Belo Horizonte ficou envolta em fumaça, e esta quinta (19), o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) registrou 8.477 focos de calor em Minas Gerais, que são desde pequenas queimadas até incêndios de grandes proporções. Isso significa quase 10 queimadas para cada município do Estado em apenas um dia e meio.

O período de contagem destes focos foi da meia-noite de quarta até as 13h desta quinta, considerando queimadas de proporções pequenas a grandes. No mesmo período da semana passada - entre a meia-noite do dia 11 e as 13h do dia 12 -, haviam sido registrados somente 213 focos de calor. Ou seja, em uma semana, o registro de queimadas no Estado aumentou 3.879%.

As cidades com maior registro estão no Triângulo Mineiro, sendo Santa Vitória, com 315 focos, e Uberaba, com 290, e também na região do Rio Doce, onde a cidade de Governador Valadares contabilizou 246 focos de incêndios.

Somente nas unidades de conservação estaduais são registrados 151 focos de incêndio no mesmo período, sendo a mais atingida a Área de Proteção Ambiental Sul, que compreende parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fazem parte dela os municípios de Barão de Cocais, BH, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Ibirité, Itabirito, Mário Campos, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo.

Após três dias em chamas, a área de vegetação do condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima, teve o fogo controlado nesta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram extintas naturalmente.

Ainda conforme a corporação, por volta das 14h desta quinta os militares já haviam recebido 19 solicitações para atender ocorrências de incêndios florestais que demandaram o deslocamento das equipes, e outras 15 solicitações em espera. "Na medida em que as viaturas vão sendo liberadas de onde estão atendendo, são empenhadas em outras que estão aguardando", explicou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

