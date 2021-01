Minas Gerais já vacinou 148.785 pessoas contra a Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira (29).

De acordo com o levantamento, 496.160 doses do imunizante já foram distribuídas aos municípios mineiros. A vacinação começou na última segunda-feira (18), quando as primeiras 577 mil doses de CoronaVac chegaram. A segunda remessa começou a ser distribuída pelas forças de segurança ontem.

Ainda segundo os dados do governo, do total de vacinados, 135.806 são profissionais de saúde; 9.742 são idosos em asilos; 693 são pessoas com deficiência em residências inclusivas; e 2.544 são indígenas.

Infectados

Nas últimas 24 horas, Minas confirmou 6 mil novos casos do novo coronavírus, chegando a 721.967 infectados pela doença desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Em um dia, 120 pessoas perderam a vida pela doença no Estado. Ao todo, 14.819 óbitos já foram contabilizados. Na quarta-feira (27), o território bateu recorde de mortes confirmadas em 24 horas ao atestar 216 vítimas da enfermidade.

O número de recuperados, por outro lado, segue em crescimento. O boletim epidemiológico aponta que 644.186 mineiros já se curaram da enfermidade. Outros 62.962 pacientes seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Belo Horizonte lidera o Estado em número de casos e mortes. A capital mineira já computou 84.244 testes positivos e 2.225 mortes. Na capital, 51.293 pessoas já se vacinaram contra o vírus.

