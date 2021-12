Mais de 83% da população com 12 anos ou mais concluiu o esquema vacinal contra a Covid-19 em Minas até a manhã desta segunda-feira (20). Isso representa mais de 15 milhões de pessoas com duas doses ou dose única, da Janssen, no Estado.

Os dados constam no vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de imunização no território mineiro. Em relação à primeira aplicação, ainda de acordo com o levantamento, o índice supera os 91%, com 16,5 milhões de vacinados.

Ao todo, 39,7 milhões de doses foram enviadas para o Estado pelo Ministério da Saúde, das quais 36,9 milhões foram distribuídas aos municípios.

Números da pandemia

Por aqui, 56.568 pessoas foram vítimas da doença até a manhã desta segunda. Nas últimas 24 horas, um óbito foi registrado. No mesmo período de um dia, 99 casos foram confirmados.

As notificações fazem parte dos mais de 2,2 milhões de contaminados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Já os recuperados da enfermidade somam mais de 2,1 milhões de pessoas. Outros 13.028 estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

