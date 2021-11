Minas já tem 88% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nesta mesma faixa etária, 64% das pessoas já completaram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única.

O secretário estadual de saúde, Fábio Baccheretti, comentou os resultados da imunização e atrelou os bons índices à adesão dos mineiros à campanha. “Atingimos esse percentual de vacinação contra a Covid no Estado graças à população que não hesitou em procurar os postos para se proteger. (...) Então, quem não tomou a vacina, procure um centro de saúde e vá se imunizar. Só assim a gente conseguirá diminuir, ainda mais, a circulação do vírus, as mortes e internações’’, declarou, durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 nesta quinta (4)

De acordo com a Secretaria, a pandemia segue em desaceleração no Estado. A incidência da doença nos últimos 14 dias caiu 36%. No recorte por macrorregião, a parte Oeste teve uma queda ainda maior, chegando a 74%. Já na Nordeste o percentual de incidência do coronavírus diminuiu 68%. As internações, no geral, tiveram redução de 15,6%. Já a ocupação de leitos UTI SUS Covid está em 20% e enfermaria na casa dos 5%.

Durante a reunião do Comitê Baccheretti destacou que, atualmente, a Covid-19 não é a doença que mais causa internação por SRAG, síndrome respiratória aguda grave, e que o indicador reflete o momento de melhoria da epidemia no Estado.

Vacinômetro

Segundo a SES-MG, em todo o Estado, foram aplicadas até o momento quase 28,5 milhões de imunizantes contra a Covid-19.

O boletim desta quinta (4) mostra que o Ministério da Saúde já entregou 34,7 milhões de doses para os mineiros. Desse quantitativo, 32,4 milhões foram disponibilizadas às prefeituras dos 853 municípios.

De acordo com o vacinômetro da Secretaria, 15,9 milhões de pessoas receberam a primeira dose; 11,2 milhões foram imunizadas com a segunda dose; 491 mil receberam a dose única e 1 milhão tomaram a dose de reforço.



Leia mais:

Detentos sofrem queimaduras durante rebelião em presídio de Ribeirão das Neves

Deputada recebe ameaça de morte após defender investigação da ação policial em Varginha