A partir desta segunda-feira (27), o Portal MG e as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), do governo de Minas, passarão a emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o documento ajudará no atendimento e acesso aos serviços públicos e privados de pessoas com transtorno do espectro austista.

Além das informações da pessoa com autismo, a Ciptea terá contatos do responsável a ser acionado em caso de emergência.

Solicitando a carteira pela internet

A Ciptea pode ser solicitada e emitida virtualmente no site Cidadão MG. Basta se cadastrar, preencher as informações dos formulários e anexar a documentação exigida.

Segundo a Seplag, após o pedido, o cidadão será notificado das atualizações do processo por e-mail. Caso a análise seja aprovada, a carteira digital é emitida, podendo ser exibida em dispositivos móveis.

A carteira virtual é autenticada por meio de um QR-Code

Obtenção do documento físico

Para quem prefere emitir a Ciptea física, ela pode ser solicitada nas 32 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas.

Basta agendar o atendimento por meio dos canais oficiais do Governo de Minas: site www.mg.gov.br ou aplicativo MG App.

Conforme a Seplag, o atenbdimento da UAI Praça Sete, em Belo Horizonte, só estará disponível após o dia 3 de janeiro.

Documentos necessários para o requerimento da carteira:

Relatório de médico com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) apontando diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e indicando o código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID)

Cópia da carteira de identidade do portador de autismo

Fotografia 3x4 recente

Cópia da carteira de identidade do responsável legal ou do cuidador, quando houver

Comprovante de endereço do austista

(*) Com Agência Minas

