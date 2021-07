Os cidadãos de Minas Gerais, vacinados contra a Covid-19, podem ter acesso à comprovação digital de que foram protegidos contra a doença. A novidade foi anunciada nessa sexta-feira (9). De acordo com o governo, Minas é o primeiro Estado a disponibilizar a facilidade no país.

O serviço é prestado por meio do Saúde Digital MG – Covid-19 (baixe aqui para Android; e aqui, para iOS), aplicativo que também disponibiliza teleconsultas, monitoramento de contatos de casos suspeitos e ou confirmados de Covid-19, e apoio psicológico. Também é possível agendar a imunização contra a enfermidade em 176 municípios que aderiram à proposta.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a validade do certificado é atestada por meio de vínculo da plataforma com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus). Assim, o registro de vacinação é comunicado imediatamente ao SUS, por meio de QR Code, e comprova que o usuário recebeu o imunizante contra a Covid-19.

“Com o celular em mãos, o cidadão pode comprovar que recebeu as duas doses, no caso das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou dose única da Janssen em qualquer lugar que ele vá”, explicou Gian Gabriel Guglielmelli, assessor-chefe da Assessoria de Parcerias em Saúde SES-MG.

Para Jeff Plentz, presidente do grupo Techtools, o aplicativo permitirá mais agilidade e segurança ao cidadão. "Poderá ser utilizado, ainda, para que o indivíduo possa entrar em eventos e até mesmo ingressar em lojas e shoppings centers. Em vez de medir a temperatura na entrada dos locais, por exemplo, o QR Code poderá atestar que a pessoa já foi imunizada”, afirmou.

Leia mais:

BH vacina pessoas com 44 anos contra Covid-19 neste sábado; veja locais de aplicação

Estado vai apresentar protocolo para volta dos torcedores aos jogos de futebol em Minas

Anvisa alerta para casos de doenças após vacinação contra a Covid-19