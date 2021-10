A quinta-feira (14) deve ser de temperaturas extremas em Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Depois de dias de muito calor, seguidos pela chuva em todo o Estado, a instabilidade deve se manter até o fim da semana.

A previsão do Inmet aponta que cidades do Sul de Minas podem registrar até 10ºC no começo do dia. O Norte do Estado, por sua vez, os termômetros podem chegar a 40ºC. Em BH, a temperatura fica entre os 15ºC e 30ºC, alternando entre o vento frio da manhã e o sol quente no começo da tarde.

Sobre todo o Estado espera-se céu nublado. Pancadas de chuva isoladas podem atingir as regiões Noroeste, Norte, Central e Triângulo/Alto Paranaíba. O Inmet emitiu alerta para essas regiões até às 11h de quinta, com possibilidade de até 50 mm de chuva, além de ventos que superam os 40km/h.

Chuva

Para o decorrer da semana, a previsão de chuva se mantém, mas em menor intensidade. O Inmet alerta para a alta amplitude térmica, que pode variar desde a casa dos 10ºC até além dos 35ºC no mesmo dia em diversas regiões.

Confira as orientações do instituto para procedimentos no período chuvoso:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Leia mais:

BH aplica dose de reforço contra a Covid-19 em idosos entre 70 e 72 anos nesta quinta; veja locais

Feriado prolongado termina com 19 mortes em acidentes nas estradas mineiras