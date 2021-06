Minas Gerais deve receber este mês mais de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. As remessas serão utilizadas para acelerar a campanha de vacinação no Estado, que prevê, ainda em 2021, aplicar ao menos uma dose do imunizante em toda a população adulta.

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. “A expectativa até o final do ano é pelo menos com uma dose vacinar toda a população acima de 18 anos. Com duas doses, que é o que a gente considera imunizado, se esse ritmo continuar aumentando e as entregas que estão previstas serem confirmadas, a gente conseguiria chegar naquilo que a gente chama de imunidade rebanho que é cerca de 70% da população imunizada com duas doses”, disse o representante da pasta em entrevista à Rádio Itatiaia na manhã desta segunda-feira (7).

Até o momento, o Estado já recebeu mais de 10 milhões de doses contra a enfermidade. Destas, quase 5 milhões foram aplicadas em primeira etapa e 2,3 milhões usadas para reforço da imunização.

Conforme o secretário, Minas receberá o maior número de imunizantes neste mês. “Receberemos a maior quantidade, mais de 4 milhões de doses. É o maior número de vacinas em um mês. No mês seguinte, a expectativa é que esse número aumente, então iremos acelerar a vacinação no Estado e no país como um todo para que a gente consiga cobrir a maior parte do grupo mais vulnerável, além dos prioritários, aqueles acima de 40 anos que são hoje os que têm a maior taxa de óbitos”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

Leia mais:

Fornecimento de oxigênio a paciente com Covid em câmara fechada é testado em BH

Covid-19: casos chegam a 16,9 milhões e mortes, a 473,4 mil

Anvisa aguarda documentos do Butantan para estudo sobre a Butanvac