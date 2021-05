Minas Gerais recebeu, nesse sábado (1º), a 16ª remessa de imunizantes contra a Covid-19. Um lote com 30.400 doses da vacina CoronaVac foi enviado ao Estado pelo Ministério da Saúde e será destinado à aplicação em segunda dose de trabalhadores da Saúde e adminsitração das duas doses em profissionais das Forças de Segurança. A expectativa é de que a nova remessa seja complementada com mais 676.250 imunizantes da AstraZeneca, que devem desembarcar no Estado nesta segunda-feira (3).

As vacinas recebidas no sábado já estão na Central Estadual da Rede de Frio, em Belo Horizonte. De lá, o lote será enviado às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado. Posteriormente, os municípios responsáveis pela execução da campanha de imunização deverão buscar o quantitativo de vacinas.

Remessa

A 16ª remessa com 30.400 doses foi transportada por via terrestre, de São Paulo, diretamente para a Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A logística de envio às 853 cidades mineiras será divulgada em breve.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde já disponibilizou 6.852.080 vacinas, sendo 6.161.480 distribuídas aos municípios.



Acompanhe o quantitativo de cada remessa

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da Coronavac em 1º/5/2021

(*) Com Agência Minas

