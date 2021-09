Minas vai receber, nesta sexta-feira (24), 633 mil doses dos imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca. A informação foi anunciada nesta quinta (23) pelo Governo do Estado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, serão 544.050 doses da Pfizer e 88.980 da AstraZeneca. No total são 633.030 imunizantes disponíveis para distribuição aos municípios mineiros. A pasta não informou o número de doses para cada município.

Ainda de acordo com a pasta, a entrega da carga será feita em quatro desembarques no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A remessa faz parte do 53º lote de vacinas do Estado contra a Covid-19.

Desabastecimento

Na última semana, Contagem interrompeu a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca por falta de estoque. O município de Santa Luzia, também viveu situação semelhante e suspendeu o reforço do imunizante de Oxford.

A aplicação ficou comprometida devido ao desabastecimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), utilizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na produção do medicamento. Na segunda, 312,5 mil doses do imunizante foram entregues a Minas, além de 800 unidades da Janssen e mais de 576 mil da Pfizer.

1ª dose em adolescentes

BH anunciou nessa terça (21) que na próxima semana dará início à imunização dos adolescentes sem fator de risco. O imunizante administrado é o da Pfizer. Nesta quinta (23), o Ministério da Saúde, que havia sugerido a suspensão da vacinação desse público devido a eventos adversos graves com o imunizante da Pfizer, recuou da decisão e voltou a recomendar a imunização de adolescentes. Anteriormente, a Anvisa também já havia garantido a segurança do imunizante para pessoas dessa faixa etária.

Pelo menos 22 das 34 cidades da Grande BH já vacinam adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades.

