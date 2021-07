O Governo de Minas recebeu nesta sexta-feira (2) aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a importação da vacina russa Sputnik V. Inicialmente, o estado deverá comprar 428 mil doses do imunizante.

Com a liberação, o Governo de Minas prosseguirá com os encaminhamentos para finalizar as negociações do contrato junto ao Fundo Soberano Russo. O quantitativo de doses pleiteado corresponde a imunização de 1% da população mineira, limite máximo estabelecido pela Anvisa.

"Agora, o fundo soberano russo vai junto com a Seplag dar a data da entrega, que eu espero que seja o mais breve possível", comemorou o governador Romeu Zema.

Segundo o governo, a importação da Sputnik V será realizada respeitando condicionantes e assinatura de termo de compromisso, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A Sputnik V foi desenvolvida na Rússia, é uma vacina de vetor viral (mesma tecnologia de Oxford/AstraZeneca e Johnson) e é aplicada em duas doses, que podem ser dadas com até 3 meses de diferença.

Imunização

Até o momento, o Governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde 13.441.624 doses das vacinas CoronaVac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen. Nesta sexta-feira, o Minas chegou perto da marca de 10 milhões de vacinas aplicadas.

Mais de 7,2 milhões de mineiros receberam a primeira dose, cerca de 2,7 milhões já completaram o esquema vacinal de duas doses e aproximadamente 24 mil pessoas receberam a dose única, conforme os dados publicados no Vacinômetro, painel disponibilizado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).