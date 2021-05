Minas recebeu, na manhã deste sábado (8), o complemento da 18ª remessa da vacina contra a Covid-19, com 100.200 doses da CoronaVac. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e são destinados à aplicação da segunda dose em idosos, que está suspensa em pelo menos 830 dos 853 municípios mineiros.

“As doses que chegaram hoje e as que estão previstas para a próxima semana serão suficientes para que os municípios retomem a vacinação das pessoas que só tomaram a primeira dose da CoronaVac e assim alcancem a imunidade”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, à Agência Minas.

Segundo o chefe da pasta, é importante que as pessoas apenas com a primeira aplicação, mesmo já ultrapassados os 28 dias de intervalo recomendado, se encaminhem aos postos de saúde para receberem o reforço. “A imunidade só é alcançada com a aplicação das duas doses da CoronaVac”, completou.

A primeira parte do lote chegou na última quinta-feira (5), com 396.500 unidades da AstraZeneca. Na próxima semana, o Estado deve receber mais 400 mil doses de imunizantes. Com a última remessa, Minas Gerais totaliza o recebimento de 8.030.340 doses de vacinas contra o coronavírus.

Veja o quantitativo de cada remessa:

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa: 426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa: 578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa: 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 03/5/2021

17ª remessa: 50.310 doses da Pfizer, em 03/5/2021

18ª remessa: 396.500 doses da AstraZeneca, em 06/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5/2021

Total: 8.030.340 doses

