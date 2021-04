Minas Gerais recebeu, na noite desta quinta--feira (29), mais uma remessa com 589.800 doses de vacina contra a Covid-19. De acordo com o governo, são 578 mil da AstraZeneca e 11.800 da Coronavac Os imunizantes serão destinados ao atendimento de pessoas de 60 a 64 anos, das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia.

O 15º lote, que já está na Central da Rede de Frio, em Belo Horizonte, é a terceiro maior enviado pelo Ministério ao Estado. As doses serão encaminhadas às 28 Unidades Regionais de Saúde que farão a distribuição para as 853 cidades mineiras.

Até o momento, 3.238.837 pessoas receberam a primeira dose do imunizante no Estado, o que representa 74,21% da população. Destas, 1.429.290 foram vacinadas com as duas aplicações, o equivalente a 34,19%, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgados nesta quinta.

Minas já recebeu 6.821.680 vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, divididas em 14 remessas.

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021

Leia Mais:

Zema antecipa sanção ao auxílio único de R$ 500 a 1 milhão de famílias pobres do Estado

Replicação de adenovírus na Sputnik é comprovada em documentos, afirma Anvisa