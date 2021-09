Uma nova remessa de vacinas contra Covid-19 chega nesta segunda-feira (20) a Minas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o lote é composto por 890.110 unidades.

A previsão é de que desembarquem no Aeroporto Internacional, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 312.500 doses do imunizante Astrazeneca, divididas em duas entregas.

O Estado também volta a receber o produto da Janssen. Serão 800 doses, que têm chegada prevista para às 10h20. Já as 576.810 doses da Pfizer virão por via terrestre, com previsão de entrega a partir das 17h30, na Central Estadual da Rede de Frio.

De acordo com o órgão, a logística de distribuição das vacinas e o quantitativo que será repassado às Unidades Regionais de Saúde serão definidos após as doses chegarem à central.

CoronaVac

No sábado (18), o território mineiro recebeu 650.800 doses da CoronaVac no Aeroporto de Confins. A remessa faz parte do 51º lote de vacinas contra o coronavírus.

