Minas Gerais recebeu nesta terça-feira (9) mais de 112.320 doses da vacina da Pfizer, contra o novo Coronavírus. Esse é o 66º lote do imunizante que chega no Estado, desde o início da vacinação contra a doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), todas as doses serão destinadas para a aplicação da vacina de reforço em idosos.

Assim que chegaram ao Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela manhã, os imunizantes foram transportados para a Central Estadual da Rede de Frio, na capital mineira. A partir desta quarta-feira (10), eles serão distribuídos para as Unidades Regionais de Saúde (URSs)

De acordo com o Governo de Minas, o processo de distribuição das últimas 432.840 doses fabricadas pelo laboratório norte-americano, recebidas nessa segunda-feira (8), já está em andamento. A 65ª remessa é destinada para completar o esquema de vacinação (D2) para 16% de pessoas de 35 a 39 anos, e 16,7% de pessoas de 35 a 39 anos, além da dose de reforço para 2,5% de pessoas de 60 anos e mais e 8,9% de trabalhadores da saúde que tenham 6 meses após aplicação da D2

A SES-MG informou, também, que as Regionais de Saúde estão buscando as vacinas contra a Covid-19 de acordo com as demandas identificadas junto aos municípios.

*Com informações da Agência Minas

