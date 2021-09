Após a interrupção da aplicação de segunda dose da AstraZeneca em cidades mineiras, como Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 260.250 vacinas produzidas pela Fiocruz chegarão a Minas nesta quinta-feira (16). Além delas, 341.640 unidades da Pfizer também serão recebidas.

As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). De acordo com a pasta, a AstraZeneca deve chegar às 11h35 no Aeroporto de Confins. Já a carga com os imunizantes da Pfizer está programada para desembarque em três voos diferentes, no mesmo terminal: às 11h40, 14h25 e 14h45.

Ainda conforme o governo de Minas, os carregamentos serão enviados para a Central da Rede de Frio do Estado, no bairro Gameleira, na região Oeste da capital. Em seguida, eles serão encaminhados às Unidades Regionais de Saúde (URS's), para entrega aos municípios. A indicação de uso das vacinas, no entanto, ainda não foi divulgado.

