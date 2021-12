Minas Gerais vai receber, nesta quinta-feira (9), 66.100 doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório Janssen. A previsão é de que os imunizantes cheguem ainda no início da manhã no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana.

As doses previstas fazem parte da 72ª remessa enviada ao Estado pelo Ministério da Saúde e devem ser usadas para aplicação do reforço naqueles que receberam a primeira aplicação do imunizante. Por aqui, mais de 493 mil mineiros tomaram a Janssen.

Após o desembarque, os imunizantes serão transportados para a Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, onde será realizada a logística de distribuição. “O repasse às Unidades Regionais de Saúde e posterior entrega aos municípios terá início ainda nesta quinta-feira”, informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

