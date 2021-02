Minas Gerais recebe, neste domingo (7), 315.600 doses de vacinas Sinovac/Butantan para a quarta etapa da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no estado. Está previsto para as 10h25 o desembarque de 1.578 caixas de vacinas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Pessoas com 90 anos ou mais serão as próximas vacinadas no estado, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS). Nesta fase, a meta é imunizar mais 6% dos trabalhadores de saúde, totalizando 73% desse público.

Os riscos de agravamento e óbito pela Covid-19 e de vulnerabilidade social foram considerados para a definição dos grupos prioritários. De acordo com Nota Técnica publicada pelo MS, foram avaliados a transmissão comunitária e o sobrerrisco para morte por covid-19, relacionado a faixas etárias mais avançadas, que chega a 8,5 para hospitalização e 18,3 para óbito entre idosos com 90 anos ou mais.

A maior operação para campanha de vacinação na história de Minas Gerais começou no dia 18 de janeiro, data da chegada do primeiro lote de vacinas. Três remessas já chegaram a Minas Gerais: 577.480 mil doses de CoronaVac, 190.500 mil doses de AstraZeneca e mais 87.600 mil doses de CoronaVac, totalizando 855.580 mil doses de vacina contra a covid-19. Até o momento, 735.193 já foram entregues.

A distribuição das doses de vacinas e o número de mineiros vacinados podem ser acompanhados, em tempo real, por meio do site Vacinômetro - coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro.