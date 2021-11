Minas Gerais reduziu o intervalo de administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de 6 para 5 meses. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (12).

Segundo o texto, assinado pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a mudança ocorre devido a “necessidade de agilizar a administração da dose de reforço da vacina nas pessoas incluídas nos grupos elencados pelo Ministério da Saúde, visto que é uma forma de potencializar e reativar a capacidade de resposta imune do organismo”.

Até o momento, 1,2 milhão de pessoas receberam a terceira aplicação no Estado. A continuidade da aplicação, no entanto, de acordo com a SES, está condicionada ao envio de doses por parte do Ministério da Saúde.

Em Minas, a dose é administrada em idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e pessoas com alto grau de imunossupressão.

Leia mais:

Moradores de BH com 64 anos serão imunizados com a dose de reforço contra a Covid nesta sexta-feira

Carnaval de BH em 2022 ainda é incerto; menos de 30% dos jovens de 20 a 30 anos se vacinaram

Brasil registra 188 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira