Minas Gerais registrou 1.327 casos e 74 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado neste sábado (16).

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, mais de 2 milhões de pessoas testaram positivo para a Covid-19 em território mineiro. O número total de óbitos chega a 55.180.

Por outro lado, 2 milhões de pacientes são consideradas recuperados da enfermidade. No Estado, 25.470 casos seguem em acompanhamento, internados ou em isolamento domiciliar.

Com a primeira morte por complicações do vírus registrada em Serranos, no Sul de Minas, nesta semana, só 11 cidades do território ainda não registraram nenhum óbito pela doença.

Veja a lista:

- Aricanduva (Vale do Jequitinhonha)

- Bonito de Minas (Norte de Minas)

- Campo Azul (Norte de Minas)

- Cedro do Abaeté (Centro-Oeste)

- Desterro do Melo (Campo das Vertentes)

- Estrela do Indaiá (Centro-Oeste)

- Patis (Norte de Minas)

- Pedro Teixeira (Zona da Mata)

- Santana dos Montes (Região Central)

- Serra Azul de Minas (Região Central)

- Serra da Saudade (Centro-Oeste)

Vacinômetro

De acordo com o vacinômetro apresentado pelo Estado, 9,3 milhoes de pessoas estão totalmente imunizadas, após terem recebido a segunda dose (ou a dose única), o que corresponde a 53,21% da população. A cobertura da primeira dose envolve 15.321.814 mineiros (84,62%).

