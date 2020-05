Três moradores de Juiz de Fora, um de Belo Horizonte e outro de Uberlândia são as mais novas vítimas do novo coronavírus em Minas. Os cinco perderam a batalha contra a Covid-19 e integram a lista de mortos no Estado.

Com esses registros, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os óbitos provocados pela doença saltaram para 111 em Minas. Outras 140 mortes suspeitas de síndrome respiratória, que podem estar ligadas ao novo coronavírus, estão em análise.

O balanço divulgado na manhã desta sexta-feira (8) revela que se aproximada de 3 mil o número de infectados no Estado. Até o momento, pelo menos 2.943 pessoas foram diagnosticadas com a doença em Minas.

Os casos suspeitos - que aguardam exames - subiram para 96.212. De acordo com a SES, o número é alto, pois todo indivíduo com quadro respiratório agudo, notificado pelo serviço de saúde precisa ser investigado.

Distribuição

O levantamento do Estado mostra que 217 municípios já tiveram pelo menos uma confirmação da doença. Desses, 51 registraram mortes pelo novo coronavírus. Belo Horizonte lidera as notificações, com 25 óbitos e 901 casos confirmados.

Do total de mortos no Estado, 87% apresentavam alguma doença que pode ter agravado os sintomas no novo coronavírus. Além disso, 79% tinha mais de 60 anos. Do contingente infectado, a média de idade é muito diferente. Das pessoas que pegaram o vírus, 78% tem entre 20 e 59 anos.

