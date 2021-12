Minas Gerais registrou 114 novos casos e uma morte por Covid-19 em 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (6).

O número total de casos da doença no Estado chegou a 2.211.716 desde o começo da pandemia, em março de 2020. Em relação aos óbitos, foram registrados 56.322 no mesmo período.

Segundo balanço da SES-MG desta segunda, 2.140.376 pacientes se recuperaram da doença e 15.018 seguem em acompanhamento pela secretaria.

Vacinação avança

Na última semana, Minas atingiu a marca de 67% da população vacinada com as duas doses ou dose única contra a Covid-19. Se contabilizadas apenas as pessoas acima de 12 anos com a primeira dose, o índice supera 90%.

No Brasil, o percentual já chega a marca de 90% da população (acima de 12 anos), com a primeira dose.



