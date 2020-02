O número de mortos em acidentes no Carnaval aumentou em 33,3% nas rodovias federais que cortam Minas Gerais neste ano em relação ao feriadão de 2019. É o que aponta o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (27).

Segundo a PRF, foram registradas 12 mortes, enquanto no feriado do ano passado foram nove óbitos. O número de feridos também cresceu, passando de 218 para 256 no mesmo período, um aumento de 17,4%.

Também cresceu o número total de acidentes, que foi de 153, em 2019, para 178 em 2020.

Em todo o país as mortes aumentaram 8%. Também foi registrado um crescimento de 6% no número de feridos em relação a 2019. Os atropelamentos de pessoas, saídas de pista e colisões frontais foram responsáveis por 68% das mortes no período. Os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Paraná concentraram 51% dos óbitos. Ao todo, a PRF registrou 1.213 acidentes, 1.574 feridos e 91 mortos.

