Minas teve 166 registros de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (18) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Se comparado aos últimos registros de segundas-feiras, que já são menores em virtude da dificuldade de notificação aos fins de semana, o número ainda está abaixo da média. Ao Hoje em Dia, por meio de nota, a secretaria informou que o preenchimento das informações é de responsabilidade dos municípios e que, em decorrência do fim de semana, as prefeituras não costumam registrar todas as notificações de forma imediata.

“Além disso, a vacinação também tem influenciado nos indicadores. O impacto pode ser observado com a ocupação dos leitos de UTI por Covid, que está abaixo de 23% e, por consequência, reduzindo os óbitos no Estado”, diz o comunicado.

Com as ocorrências, o território mineiro chega a 2.167.653 infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. De acordo com o levantamento, no período de um dia, nove pessoas morreram por complicações da doença. Ao todo, são 55.218 vidas perdidas.

O número de casos recuperados, por outro lado, chegou a 2.088.124. Outros 24.311 pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Segundo o Vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha, 15,3 milhões de pessoas foram imunizadas. Destas, 9,2 milhões já tomaram o reforço e outras 487 mil foram contempladas com a dose única. A terceira dose foi aplicada em 320 mil mineiros.

